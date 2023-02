I SOLITI PROBLEMI

Un punto nelle ultime cinque partite, perché poi in mezzo a tante parole, parecchie speranze e altrettante polemiche. Questo è quel che resta alla Fiorentina, oggi mestamente quattordicesima in campionato. E’ una sorta di vorrei ma non posso la stagione dei viola, quasi sempre impostata su identici binari e ormai del tutto sbilanciata sulle residue speranze di togliersi soddisfazioni in Conference League e Coppa Italia. Anche ieri contro la Juventus i viola tengono il campo, ci mettono persino l’agonismo giusto (e il modo in cui Ranieri s’incolla a Vlahovic alla fine risulterà pure efficace) ma alla lunga si arrendono di fronte alla prima legge di questo sport, di certo la più semplice, quella del gol. A poco vale, stavolta, appellarsi ai millimetri che tengono Ranieri in fuorigioco sul gol di Castrovilli poi annullato, perchè più o meno sono gli stessi che impediscono a Vlahovic di realizzare il suo primo gol ai viola.

Va così a finire che al cospetto di una Juve più che operaia il volto di questa squadra resta lo stesso, anche a dispetto dei cambiamenti apportati da Italiano ( e dire che l'ingresso di Castrovilli resta forse la nota più positiva). Momento complicato quello vissuto dal tecnico, che ieri ha spiegato le scelte offensive riferendosi all’impegno di giovedì in Portogallo ma che in generale sembra aver perso la strada giusta per sopperire a determinate mancanze. Sarà stato anche turnover quello dell’Allianz, per intendersi, ma a Terzic sono bastati pochi minuti per azzeccare il primo cross della gara mentre la prova di Dodò resta l’emblema dello zero a uno incassato ieri (e pure del mercato estivo).

Insomma, è vero che ormai da mesi, là davanti, la scelta del club di non intervenire sul mercato ha complicato di molto il lavoro dell’allenatore (e ribadire di non aver mai cercato un centravanti non pare esattamente il massimo della lungimiranza) ma il girovagare tra moduli e interpreti ha inficiato non poco quell’identità che l’anno scorso si vedeva invece praticamente a occhio nudo.

Un circolo vizioso dal quale la Fiorentina, squadra e tecnico, non riesce momentaneamente a uscire anche perché nelle letture della società (almeno quelle pubbliche) la maggior parte delle responsabilità sono all’esterno o comunque non legate alla rosa messa a disposizione in estate. Un gruppo che non varrà probabilmente la quattordicesima posizione in classifica, ma che si trascina dietro così tanti problemi che riuscire a risolverli tutti rischia di diventare una vera e propria missione impossibile.