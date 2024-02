I SOLITI DUBBI E LA PAURA DELL'APPIATTIMENTO: FIRENZE ORA CHIEDE LA SVOLTA

Fonte: dal nostro inviato a Empoli (FI)

Non può essere certo un pareggio ottenuto contro l’Empoli a dare la sensazione che la Fiorentina sia sulla strada della riscossa, dopo un avvio da incubo di 2024 (una sola vittoria nelle ultime nove gare). Certo, rispetto alla sfida da non pervenuti totali di Bologna qualche (timidissimo e poco percettibile) passo in avanti è stato quantomeno fatto, specie nel primo tempo (il quinto gol di Beltran negli ultimi due mesi è una notizia più che positiva) e sotto l’aspetto dell’atteggiamento non è mancata fino all’ultimo la voglia di vincere da parte dei viola. Eppure, no. Così proprio non va.

La sensazione più netta - checché ne dica pur con legittima convinzione Vincenzo Italiano - è che questa squadra abbia perso il sorriso e la spensieratezza di giocare a pallone. Abbandonandosi alla noia, alla tristezza e alla normalità. Quella fotografata dall’attuale settimo posto in classifica a due soli punti dal Torino decimo (la Lazio, ottava e prossima avversaria dei viola, ha una gara da recuperare). Da qui nasce il legittimo grido di protesta da parte dei 4.000 tifosi viola accorsi al Castellani che dopo il 90’ se la sono presi democraticamente un po’ con tutti: con la squadra (“Tirate fuori le p…” lo slogan più ricorrente) e con la società (“Bisogna spendere per vincere” il coro scandito). La paura più ricorrente a Firenze, dopo un girone d’andata da protagonisti, è che adesso la squadra finisca per appiattirsi.

L’amarezza di fondo nasce oltretutto dal fatto che la Fiorentina continui a ricadere con preoccupante regolarità nelle sue ataviche pecche. Ovvero negli errori che in questi anni hanno più volte costellato il più che onorevole percorso di Biraghi e compagni: sterilità sotto porta con appena dieci gol all’attivo nell’anno nuovo (a proposito: anche oggi non si hanno avuto notizie di Gonzalez e Belotti) e scelte sbagliate nelle letture difensive (il rigore di Faraoni preso sugli sviluppi di un angolo a favore fa il paio con l’errore sul gol del momentaneo 2-2 salentino a Lecce). La svolta, adesso, serve come il pane. Anche perché il calendario nel giro di poco si farà in salita: le prossime tappe, nell'ordine, mettono in programma sfide con Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus. Un'occasione per risorgere definitivamente ma anche il rischio di finire nelle sabbie mobili del centroclassifica.