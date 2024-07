I PUNTI FERMI

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

© foto di jacopomannina

A sole 72 ore dall'inizio della nuova stagione viola, con il ritiro al Viola Park ormai imminente, Raffaele Palladino si trova ancora con una rosa da completare. Il mercato, eccezion fatta per l'operazione Kean, non è ancora decollato, lasciando scoperti reparti cruciali come la difesa. Con il cambio modulo imminente, è necessario inserire nuovi volti per adattarsi allo schieramento a tre. Anche il centrocampo è in fase di ristrutturazione: Mandragora è l'unico superstite e nel ritiro di Bagno a Ripoli sarà affiancato solo dai giovani rientrati dai prestiti. Una situazione che ricorda il primo ritiro di Vincenzo Montella a Moena, quando tutti i big arrivarono ad agosto. Tuttavia, il nuovo tecnico campano può contare su due certezze: Martinez Quarta e Nico Gonzalez, attualmente protagonisti in Copa America.

I VIOLA ALBICELESTE

Nella notte italiana, dall’altra parte del mondo, Nico ha contribuito alla vittoria dell’Argentina contro l’Ecuador, ottenuta solo ai rigori, nei quarti di finale, giocando per 120 minuti come esterno di centrocampo a sinistra mentre il compagno ha visto il match dalla panchina. La squadra di Scaloni ha dimostrato la propria superiorità nonostante il brivido alla lotteria finale che ha visto Messi fallire un rigore, e ora si prepara a sfidare in semifinale la vincitrice tra Venezuela e Canada. Buone notizie per l'Argentina, meno per la Fiorentina: i giocatori impegnati con le nazionali hanno diritto a tre settimane di vacanza. Sia che vincano o meno la semifinale, i campioni del mondo non si libereranno prima del 14 luglio, data della finale per il terzo e quarto posto, o il giorno dopo, in caso di partecipazione alla finale. Martinez Quarta e Nico Gonzalez potranno quindi raggiungere il gruppo solo ad agosto inoltrato. Anche Beltran, impegnato nelle Olimpiadi, arriverà più tardi.

LE GARANZIE DA CUI RIPARTIRE

Tuttavia, il numero 9 viola, nonostante l’investimento fatto nella scorsa stagione e la conferma per la prossima, rappresenta ancora un rebus da risolvere. Al contrario, i connazionali Martinez Quarta e Nico Gonzalez ad oggi sono considerati i nuovi punti fermi della Fiorentina di Palladino. L'ex River ha raggiunto un accordo per rinnovare il contratto (fino al 2028), pronto a diventare un senatore del nuovo ciclo, mentre il numero 10 è stato blindato dal DS Pradè con il famoso “rimane al 99%”. La squadra rimane ancora un cantiere aperto e, con l'arrivo ritardato dei due pilastri, la speranza è di avere una rosa pronta per l'inizio del campionato, il 18 agosto contro il Parma.