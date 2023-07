PRIMI MINUTI E BUONE SENSAZIONI

La Fiorentina riparte da qui, da queste brevi parole pronunciate dal neo acquisto Arthur al termine dell’amichevole vinta per 3-0 contro il Catanzaro. Per lui soltanto una mezz’ora in campo, per giunta, come da pronostico, davanti alla difesa, ma già inizia a prendere confidenza con i movimenti e gli schemi di Vincenzo Italiano.

Del resto, il netto risultato ottenuto contro la squadra calabrese è solo il contorno di un match che aveva la sola necessità di far iniziare a girare le gambe ai calciatori gigliati e a far fare i primi minuti con la sua nuova maglia proprio ad Arthur Melo. Obiettivi raggiunti, anche in considerazione del fatto che Biraghi e compagni nel secondo tempo hanno cambiato marcia e dato un nuovo ritmo alla manovra riuscendo a segnare ben tre reti. Segnali incoraggianti, dunque, non solo dai nuovi arrivati ma anche dal resto della vecchia guardia.

E come non dimenticare l’ultima e fondamentale parola scritta da Arthur nel suo post dopo l’amichevole: “Felice”. Elemento base per poter affrontare la nuova stagione che verrà: felicità, spensieratezza e voglia di mettersi alle spalle le problematiche degli ultimi anni. Arthur vuole tornare protagonista.