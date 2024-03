I MESI DEL FUTURO DI ITALIANO

FirenzeViola.it

Italiano resta? Italiano se ne va? Nella settimana che segna la ripartenza sportiva e non solo della Fiorentina, colpita dal dramma Joe Barone e ancora con la tristezza nell'anima, riparte l'interrogativo che già stava tenendo banco a Firenze prima che succedesse tutto. Le parole dopo il Maccabi Haifa erano risuonate chiare, con il tecnico che aveva fatto capire come la sua permanenza sulla panchina viola non fosse affatto scontata, anzi: al di là di quello che sarà il prosieguo della stagione, il tecnico si sta guardando intorno non mollando però un centimetro al Viola Park per preparare le partite che verranno e tenere unito un gruppo chiamato a reagire dopo il dolore.

Le cose sono decisamente cambiate rispetto a settimana scorsa, non solo perché la testa della Fiorentina non può più essere il direttore generale scomparso ma anche perché nella scelta di Italiano avrà per forza di cose un ruolo fondamentale anche le opzioni sul tavolo del nativo di Karlsruhe.

Con la Lazio che ha deciso di virare in maniera decisa su Igor Tudor affidandogli il post-Sarri e quindi anche la prossima stagione, c'è una pretendente in meno per Italiano che resta comunque nel chiaro mirino del Napoli. De Laurentiis non ha ancora mostrato le sue carte in vista della prossima stagione anche se da Napoli continua a rimbalzare la scarsa volontà di andare avanti con Calzona. Il presidente azzurro non ha mai nascosto la sua stima per l'allenatore della Fiorentina ed è molto probabile che torni alla carica, magari tra qualche settimana quando anche la classifica del Napoli sarà più chiara (ad oggi i partenopei sarebbero in Conference League). Ma ad oggi è l'unico club che potrebbe davvero puntare sul tecnico.

Quale che sarà il futuro di Italiano comunque, non potrà prescindere da ciò che succederà da qui fino a giugno. Non solo perché con il raggiungimento dell'Europa League avverrebbe il rinnovo automatico, ma anche perché vorrà capire quali saranno i piani futuri di una società che si deve per forza riorganizzare. Per sua fortuna torna il campo, con la speranza che possa diradare qualche nube sul futuro.