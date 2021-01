LE ROI NON È PIÙ LO STESSO

Sarà che un 6-0 a Firenze non si vedeva da anni, sarà anche che la situazione in casa viola sembra aver toccato il fondo, tuttavia se prima si intravedeva qualche barlume di speranza riposto negli elementi più forti della rosa, ora la luce in fondo al tunnel non si vede più (almeno per adesso). Tra i giocatori su cui la società ha fatto totale affidamento c’è Franck Ribery, vicino al gol contro il Napoli, ma comunque spento e misteriosamente sostituito a fine primo tempo. Prandelli è stato chiaro sulla faccenda: “Franck è un campione, ma a volte quando si ferma non lo capisco. Avevo paura che avesse un problema. È una questione che dovremo valutare con attenzione. Gli interrogativi sono tanti”. Ed ecco che si comincia a farsi le prime domande sull’attuale condizione del francese. Se prima l’ex Bayern era lodato per la sua infinita classe e professionalità, oggi anche lui viene messo sul banco degli imputati a causa del disastroso andamento della Fiorentina in campionato.

Il Corriere Fiorentino e il Corriere dello Sport, questa mattina, si sono concentrati sulla sua figura, avanzando i primi dubbi sull'effettiva utilità del giocatore, arrivando a chiedersi se la sua presenza possa essere, addirittura, un peso. Pensare di scaricare sulle spalle di un 37enne l’intero peso di una squadra in totale difficoltà, effettivamente, può essere eccessivo. Tuttavia non è nemmeno giusto esentare un giocatore da colpe solo a causa della gloriosa carriera e per il fatto di essere una spanna sopra gli altri nonostante l’età. La verità, probabilmente, sta nel mezzo. FR7 si aspettava tutt’altro dalla sua avventura in maglia viola e forse questa situazione lo sta pian piano seccando. Se così fosse, i problemi già enormi per i viola rischierebbero di divenire un peso troppo grosso. C'è tutto un girone di ritorno per esprimere giudizi sulla questione. del resto, se un giocatore della sua caratura non riesce a rendere come dovrebbe, ci saranno delle motivazioni legate anche all'ambiente che lo circonda. La classe del francese rimane intatta, ma il campo parla e dice che le roi non è più lo stesso di prima. Ogni valutazione, comunque vada, spetterà a Cesare Prandelli, soprattutto dopo le sue dichiarazioni in merito al suo rapporto col campione.