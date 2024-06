LE GRAND DÉPART DELLA VIOLA: TUTTE LE TAPPE DELL'ESTATE

Per una corsa ciclistica che è pronta a prendere il via domani dal Viola Park, lo storico Tour de France che ieri è stato presentato nella cornice di Piazzale Michelangelo e non solo, c'è un lungo percorso iniziato dalla Fiorentina lo scorso 1° giugno che sta vivendo in questi giorni una fase molto importante: non saranno le Alpi, non sarà il celeberrimo Galibier, ma trovare la prima punta era una delle tappe fondamentali che il club viola si era prefissato dopo aver definitivamente chiuso la stagione 2023/24.

I Gran Premi della Montagna già superati

La prima tappa è stata trovare il nuovo direttore tecnico dopo l'addio di Nicolas Burdisso, e Pradè ha individuato in Roberto Goretti il braccio destro che dovrà aiutarlo nella difficile ricostruzione dopo tre anni di Italiano, tappa raggiunta senza particolari difficoltà e anzi con il vento del favore di chi vede in Goretti un giovane in rampa di lancio. Discorso molto simile per la seconda tappa del Giro Viola, la scelta dell'allenatore dopo la decisione di Italiano di lasciare Firenze. Pronti, via: due giorni dopo Raffaele Palladino è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina e ha potuto cominciare a progettare la sua Fiorentina.

La scalata alla punta

Trovare un attaccante dopo due anni e mezzo di fallimenti in quel ruolo era forse la tappa più importante per i dirigenti viola, come detto dallo stesso Pradè in conferenza, e senza particolare fatica si è arrivati in un paio di giorni all'accordo per Moise Kean con la Juventus. Resta solo da capire come un giocatore che ha segnato zero gol la scorsa stagione possa fare al caso di una squadra che punta all'Europa ma la dirigenza e l'allenatore sono sicuri: Moise Kean è l'uomo giusto a cui affidare l'attacco viola. Nei prossimi giorni le visite, poi la firma sul quinquennale che lo legherà alla Fiorentina.

Le prossime tappe

Trovato l'accordo per Kean, ora c'è tutto il resto della corsa da fare. Sul portiere ci sono già i primi movimenti in attesa di capire se cedere Christensen e soprattutto a chi, in difesa servirà almeno un altro innesto al di là della promozione di un giovane. Ma è a centrocampo che ci saranno le salite più dure: ad oggi è il solo Mandragora a poter far parte del reparto e la dirigenza sta lavorando per trovare il prossimo perno della squadra su cui impostare il gioco. Infine l'attacco, con Zaniolo che è la prossima tappa: saranno giorni decisivi per raggiungere questa cima, probabilmente già oggi arriveranno novità importanti. O la Fiorentina raggiunge anche questo Gran Premio della Montagna oppure scende dalla bicicletta e punterà su altro. Il Tour de Viola insomma è già iniziato, mentre domani davanti al Viola Park prenderà il via La Grande Boucle, la corsa ciclistica più affascinante dell'anno che per la prima volta nella sua storia passerà da Firenze per omaggiare Gino Bartali.