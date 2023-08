Migliaia di tifosi riuniti al Franchi in una rovente giornata estiva, in un flashback che riporta alla mente altre presentazioni in pompa magna degli ultimi anni come quelle di Mario Gomez e Franck Ribery. Sperando che l'avventura in viola sia migliora, il popolo fiorentino terrà a battesimo stasera Lucas Beltran, il nuovo attaccante della Fiorentina. Non si tratta di un evento ad hoc ma in occasione dell'amichevole con l'Ofi Creta (fischio d'inizio alle ore 20, ingresso gratuito) il secondo test nel giro di ventiquattro ore dopo la goleada di ieri contro il Sestri Levante, la dirigenza viola ha intenzione di presentare il pezzo più pregiato di questa campagna acquisti.

Arriva dal River Plate, con tutti i corsi, ricorsi e paragoni che già offuscano la mente dei tifosi viola; arriva a seguito di un'operazione importante fatta dal club di Commisso, la seconda più onerosa nella storia della Fiorentina dopo quella di Nicolas Gonzalez. Per una cifra che, bonus inclusi,sfiora i 25 milioni, Barone e soci si sono aggiudicati un attaccante che per curriculum, precedenti appunto e "stile"-il soprannome Vikingo, a causa della sua folta barba e della carnagione chiara, è un dettaglio che ben si presta all'esaltazione del calciatore tra i canali social dei tifosi - sta già facendo innamorare Firenze.

Atteso in Italia in queste ore, salvo ritardi, dopo le visite mediche di rito ed il passaggio al Viola Park, il primo contatto con il popolo fiorentino ci sarà appunto intorno alle 20. Con buona pace dello spettacolo in campo data la bassa posta in palio ed il modesto avversario, la serata del Franchi rischia di essere ricordata soprattutto per ciò che accadrà fuori dal rettangolo verde, in quella che ha tutte le premesse per diventare "la noche del Vikingo".