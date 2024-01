JORKO, MAINTENANT OU JAMAIS

FirenzeViola.it

Maintenant ou Jamais (traduzione: Ora o mai più) è un film francese del 2014 in cui la protagonista, Juliette, travolta dalle difficoltà della vita, decide di rapinare una banca, al grido appunto di "Maintenant ou Jamais!", come il titolo della pellicola di Serge Frydman. Chissà se sarà questo anche lo stato d'animo di un suo conterraneo, un parigino di Bondy come Jonathan Ikoné.

Esattamente due anni fa, il 9 gennaio 2022, il francese si preparava al debutto contro il Torino da oggetto misterioso e scatola dove riporre sogni e speranze del popolo fiorentino. Settecentotrenta giorni dopo, il fascino dell'esterno proveniente dalla Champions e con una Ligue 1 sul petto si è sbiadito. Sotto è rimasto ancora quell'oggetto misterioso impossibile da inquadrare e da collocare nel campionato italiano, tanto da far pensare ai più che la sua esperienza a Firenze possa essere già esaurita.

Ma i quindici milioni sborsati due anni fa al Lille sono un peso per Jorko e una zavorra per la Fiorentina. In più, le esigenze di campo (con gli infortuni di Nico e Sottil) fanno sì che, paradossalmente, l'11 di Bondy non sia mai stato così indispensabile come adesso per Vincenzo Italiano. Che quindi lo manderà in campo anche stasera, contro il Bologna di quel Thiago Motta che lo sfiorò, da giovanissimo, nello spogliatoio del Psg: da questo incrocio passato è nata anche una flebile voce di mercato presente, con uno scambio di prestiti trans-appenninico (il francese a Bologna, Karlsson a Firenze) che non convince nessuno dei due club. Ma il mercato, almeno per stasera, starà fuori dal campo: Ikoné è chiamato all'ennesima prova senza appello, anche se stavolta, a giudicare da come Barone e Pradé si stanno guardando intorno alla ricerca di un altro esterno, l'impressione è che la sfida di Coppa Italia per l'esterno francese sia un po' più ultima spiaggia rispetto alle altre gare. E quindi, mai come stasera, per Jorko, sarà maintenant ou jamais.