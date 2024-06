La rivoluzione, quella sul mercato, può attendere, ancor di più se chi dovrà guidarla deve ancora prendere dimestichezza con la sua nuova realtà. Quelli in arrivo saranno i giorni di Palladino, destinato ad alzare domani il sipario sulle idee per la prossima stagione. Modulo e interpretazione come cartina tornasole delle prossime mosse sul mercato, nella ricostruzione di una rosa che dovrebbe uscire molto trasformata dalla prossima finestra di trasferimenti.

Metamorfosi - Tra i punti fermi che, salvo sorprese, il nuovo tecnico dovrebbe proporre c’è una difesa a tre che da queste parti non si vede da tempo, e che intanto non sembra aver stimolato troppe voci in ambito di mercato dei difensori. Di certo con un buon assortimento di coppie per le corsie esterne, Dodà/Kayode a destra e Biraghi/Parisi a sinistra, è in mezzo che Palladino apporterà le maggiori novità, con il sostegno di un club chiamato ad alzare la qualità intravista solo a sprazzi nella passata stagione.

Una nuova fase offensiva - Meno esterni e più trequartisti, almeno questo pare essere l’identikit dei calciatori offensivi richiesti dal nuovo tecnico. In attesa di capire meglio quali saranno i riferimenti principali dell’attacco Ikonè è con le valigie in mano e su Kouamè resiste l’interesse del Bologna. Segno di come nell’area di rigore avversaria il prossimo anno ci possano essere parecchie facce nuove in maglia viola.