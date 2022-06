I GIORNI DI ITALIANO. IN ATTESA DELLA SECONDA FASE

È stato con tutta probabilità il protagonista principale della stagione che è culminata con il ritorno in Europa della Fiorentina ma ancora non può essere sicuro al 100% di una sua permanenza in viola anche per il prossimo anno. Tra Vincenzo Italiano ed il club viola resta da definire qualche piccolo dettaglio per il futuro e in questo momento è molto difficile pensare possa salutare.

Di sicuro c'è solo che il suo futuro si dovrà decidere definitivamente per forza nei prossimi 12 giorni: come noto c'è una clausola che scade il 15 giugno prossimo quindi o qualche altro club si farà avanti ora oppure si andrà avanti senza indugi. Lo stato dell'arte racconta che le ultime dichiarazioni pubbliche del presidente Commisso parlavano di una "speranza" della permanenza del tecnico in viola, anche se l'ultimo incontro documentato con la dirigenza ai Campini del 22 maggio scorso faceva respirare ottimismo.

Ancora Italiano non è in Sicilia per godersi le vacanze e forse aspetta Joe Barone di ritorno tra una settimana circa dal viaggio negli USA per un ultimo incontro che sancisca un futuro insieme. Portiere, difesa, centrocampo e attacco: non mancano certo le questioni da risolvere e programmare anche se alla Fiorentina non sembrano avere fretta forti dell'accordo stipulato fino al 2023. Da qui al 15 giugno va avanti la prima fase, dal 15 comincerà la seconda: e allora si saprà se il futuro viola sarà con il tecnico ex Spezia oppure dovrà ripartire da zero, una possibilità in questo momento decisamente remota ma non per questo impossibile.