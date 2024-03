ENDEKAFOBIA: LA NUOVA MALATTIA DELLA FIORENTINA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Biro non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, ma manco a far così però. Con la cilecca contro la Roma, siamo a cinque rigori su sei falliti dalla Fiorentina in questo inizio di 2024. Tre mesi in cui la squadra di Vincenzo Italiano ha sviluppato un acuto caso di éndekafobia (dal greco, un po' rivisitato, la paura degli undici metri). La diagnosi era già stata sentenziata qualche giorno fa, quando anche un habituèe del dischetto, mister Nico Gonzalez, aveva sbagliato contro la Lazio il suo secondo rigore consecutivo, roba da fantascienza per un rigorista che prima di essere contagiato dal morbo viola era a dieci su dieci in Italia.

Il primo contagiato era stato Giacomo Bonaventura col Sassuolo, poi (in ordine) Ikoné in Supercoppa col Napoli, Nico contro Inter e Lazio e poi appunto lui, il capitano, non certo uno che col pallone sul dischetto ci sguazza. Con quello contro la Roma per Cristiano Biraghi siamo a 4 rigori sbagliati su 6 in Serie A. Una percentuale realizzativa del 33%, per un calciatore che ormai affronta il tiro dagli undici metri come ci si approccia a un esame da 12 crediti in medicina. E quindi proprio per lo score del numero tre in tanti, dopo la parata elementare di Svilar, si son scagliati anche su Italiano per la pessima scelta e in generale la gestione scriteriata dei rigoristi. E qui arriviamo alla domanda delle domande: che colpa ha un allenatore su certi errori, o meglio: si può allenare a battere i rigori? In queste ore in cui tutti son diventati infallibili cecchini dal dischetto, in tanti ci hanno ricordato con originalità sopraffina come il rigore sia un fattore più psicologico che mentale, altri che i rigori non si insegnano né preparano, o ce l'hai nel repertorio o non lo compri.

Insomma in questo mare magnum di frasi fatte, rimane il dato di fatto, i 5 rigori su 6 sbagliati, i 4 errori consecutivi in Serie A, il record negativo nei top cinque campionati europei fatto registrare dalla Fiorentina e una nuvolona fantozziana, tutta viola, che avvolge quel dischetto. Una coltre di cattivi pensieri che avvolgerà anche il prossimo che cercherà di spezzare una maledizione costruita su un gesto così ineffabile come è un calcio di rigore e che potrà essere spazzata via solo da un moderno King Arthur: una maledizione che aveva già aleggiato dalle parti del Franchi nel lontano 1979, quando la Fiorentina arrivò a cinque errori consecutivi (Amenta, Sella, Antognoni, Amenta, Galbiati). Quella volta da Re Artù si travestì Antognoni, che al sesto tentativo sfatò il tabù. Che sia un altro dieci, Nico (tuttora il rigorista della squadra, secondo le parole di Italiano) a rompere la maledizione? Oppure il tanto vituperato Nzola, l'unico ad oggi infallibile quest'anno dal dischetto (2 su 2). A dimostrazione che non è da questi particolari che si giudica un giocatore .