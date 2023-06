I DUE INDIZI CHE FANNO UNA PROVA. SAPONARA PIÙ NO CHE SÌ

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Era già nell'aria nel momento in cui nel gennaio scorso sono arrivati un esterno puro e un giocatore che l'esterno l'ha fatto spesso in passato come Josip Brekalo e Abdelhamid Sabiri, ora il momento della verità si avvicina: ci sono di fatto ancora poco più di 15 giorni per Riccardo Saponara e la Fiorentina per prolungare l'attuale accordo che scade il 30 giugno, ma le sensazioni che si respirano sono più quelle di un addio che di una conferma.

Saponara, che per Italiano è stato una colonna fin dal suo arrivo a Firenze, ha dichiarato più volte il suo amore per la maglia viola e la volontà di restare, ma i piani della società in questo momento sono altri. In attesa di capire se sarà Conference League o meno, il che potrebbe far aumentare le probabilità di permanenza di Saponara perché in quel caso la Fiorentina avrebbe bisogno di più alternative anche in attacco, dall'entourage del giocatore filtra calma e gesso in attesa di parlare definitivamente con il club viola.

Il no finale non è ancora arrivato ma la decisione sembra prossima ad essere presa: le strade di Saponara e della Fiorentina sono destinate a dividersi a meno di cambi di scena in questo momento imprevisti. E sarà probabilmente la prima decisione da prendere in vista della prossima stagione. Dopo oltre 100 partite in maglia viola, il classe '91 si prepara ad una nuova avventura.