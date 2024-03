BEM VINDO DE VOLTA, DODO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Centocinquantanove giorni dopo, riecco Dodo fra i convocati. Cinque mesi e una settimana è il periodo in cui il l'ex Shakhtar è dovuto rimanere fermo ai box per via di quel maledetto infortunio al ginocchio crociato occorso in occasione della trasferta di Udine il 24 settembre. Da quel momento in poi sono successe tante cose, sia liete che infelici. Una positiva riguarda senz’altro la promozione di Michael Kayode sulla fascia destra, con il classe 2004 che ha trovato anche il primo gol proprio lunedì sera contro la Lazio.

L'effetto negativo.

Un’altra conseguenza, questa negativa, dello stop di Dodo è stata l'adattamento sulla fascia destra di Fabiano Parisi. Esperimento che ha letteralmente complicato la vita all'ex Empoli. Senza dimenticare l'innesto di Davide Faraoni a gennaio come altro avvenimento legato alla precarietà del brasiliano. Adesso però la bufera volge al termine: il giocatore è pronto a partire assieme ai suoi compagni di squadra per Torino in cui magari sarà difficile garantirgli anche solo qualche minuto. Ma finalmente siederà in panchina.

I ricorrenti pronostici.

Spesso Dodo aveva provato a propiziare la sua convocazione, ipotizzando anche improbabili date di rientro. Sui suoi canali social già a dicembre pronosticava il proprio ritorno a gennaio. Così come nel post gara di Fiorentina-Bologna Primavera in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club il terzino ha sollecitato scherzosamente Vincenzo Italiano, che non era presente, a portarlo con sé a Torino. E così è stato. Per dirla con il responsabile sanitario viola, Luca Pengue: "Da domani si inizia una nuova vita!".