BE LIKE MIKE. A MARASSI BRILLANO SORRISO E TALENTO DI KAYODE

La Fiorentina "dei grandi" scopre definitivamente Michael Kayode, grande protagonista della vittoria a Genova con una prestazione che ha già conquistato i tifosi viola. Le qualità del classe 2004 non erano certo ignote a chi segue la Primavera da tempo, così come anche ad Italiano che ne era rimasto folgorato fin dall'inizio del ritiro al Viola Park. Da lì è nata la volontà di provare a puntare fin da subito su un calciatore capace di prendersi la copertina anche all'Europeo Under 19, consegnando la vittoria all'Italia con un gol in finale.

C'è una grande differenza tra Kayode e tanti altri giovani: "Mike", come lo chiamano tutti, è arrivato a Firenze dalla Serie D, precisamente dal Gozzano dove si era trasferito dalla Juventus che ora si starà un po' mangiando le mani per aver fatto partire un talento così scartandolo quando era giovanissimo. Questo gli ha permesso di avere già confidenza con un calcio che non fosse solo giovanile e ieri sera a Marassi, così come in finale all'Europeo, non ha certo tremato.

Quel tacco "alla Redondo" nel secondo tempo ha mostrato tutta la personalità di un ragazzo che si potrebbe già candidare a qualcosa di più di un vice-Dodo, complice anche l'infortunio a Pierozzi che gli ha "tolto" un concorrente per la fascia destra.

La Fiorentina è stata brava a respingere le offerte dalla Germania che anche questa estate sono arrivate per Kayode e ora sogna di poter crescere insieme al giovane che giovedì dovrebbe (a questo punto il condizionale è d'obbligo) lasciare la fascia a destra a Dodo. Se il sostituto del brasiliano è questo, però, presto il suo sorriso tornerà presto a sfrecciare sui campi di Serie A e non solo.

"Be like Mike", recitava un famoso spot di una bevanda energetica che celebrava Michael Jordan nel 1992. Senza voler fare paragoni scomodi e poco sensati, in questo momento in tanti però vorrebbero essere come il Mike viola, Kayode.