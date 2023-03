ATTACCARE BENE, DIFENDERE BENISSIMO: ORA LA VIOLA VINCE ANCHE DI CORTO MUSO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

I numeri parlano chiaro e stanno dalla parte della Fiorentina. Nel mese di marzo si è dimostrata la squadra più in forma del campionato poiché nelle ultime cinque gare di Serie A i viola hanno conquistato più punti di tutti insieme alla Lazio: 13, (anche più del Napoli, 12), e questo anche grazie ad un reparto che ha indubbiamente cambiato marcia, quello difensivo. Dando un'occhiata alle sette vittorie consecutive della Fiorentina, dal 3-2 in casa con il Braga fino alla vittoria di ieri con il Lecce, è possibile notare come in ben 4 circostanze la Fiorentina sia riuscita a vincere di misura (con Braga, Milan, Sivasspor e Lecce), in ben due occasioni abbia portato a casa il risultato con un semplice 1-0 (Sivasspor e Lecce), e per quattro volte ha mantenuto la porta inviolata (Cremonese, Hellas Verona, Sivasspor e Lecce).

Anche lo stesso Italiano ha confermato il fatto che ci sia stato un cambio di mentalità, soprattutto nell'atteggiamento del gruppo nel ripiegare velocemente per chiudere tutte le linee e anche come a livello collettivo ci siano una maggiore attenzione e concentrazione. Di conseguenza arrivano meno errori superficiali che prima potevano costare caro. Se fino a poco tempo fa la Fiorentina faceva fatica a segnare, oppure non riusciva a riacciuffare le partite perdendo anche semplicemente di misura, adesso la situazione sembra come ribaltata. La squadra viola segna ed è solida quanto basta per portare a casa i tre punti. Italiano è sicuramente riuscito a fare uno step a livello difensivo: ha dimostrato di saper a vincere anche di corto muso e clean sheet, dando un equilibrio difensivo non indifferente. Come se adesso il motto fosse attaccare bene e difendere benissimo.