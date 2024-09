HORROR NEI PRIMI TEMPI, PERFETTA NELLE RIPRESE: È UNA VIOLA FORMATO DIESEL

FirenzeViola.it

Se c'è un aspetto - tra i pochi positivi - dal quale la Fiorentina sarà chiamata a ripartire una volta terminata la sosta è la sua propensione al saper rispondere in maniera indomita colpo su colpo agli avversari, anche nelle situazioni più complesse. In attesa di vedere quale sarà il vero volto della Viola 2024/25 ("Da Bergamo si vedrà una grande Fiorentina" ha annunciato ieri Palladino) è sotto gli occhi di tutti come nel giro di poco - e con una rosa che è stata completata soltanto a ridosso del gong finale del mercato - il nuovo tecnico sia riuscito quantomeno a mettere in piedi una squadra dura a morire, dal carattere tignoso e non disposta a lasciare punti sul campo. Un gruppo "modalità diesel" che ha abituato fin qui il tifo a partire molto lentamente (in cinque gare stagionali, Biraghi e soci sono passati in svantaggio tre volte per primi e hanno subìto ben cinque gol addirittura nei primi 30' di gioco) per poi reagire nel corso della ripresa.

A testimonianza di tutto ciò arrivano come sempre i numeri, decisamente opposti tra primi e secondi tempo. Le tre gare di campionato contro Parma, Venezia e Monza hanno fotografato infatti una situazione che anche in ambito europeo ha trovato conferme, ovvero che la Fiorentina nei primi 45' subisce molto (cinque gol presi e appena due segnati) mentre nella parte finale di gara è solita dare il meglio di sé (le cifre sono esattamente opposte: cinque reti fatte e solo due incassate). Se le partite, per pura ipotesi, durassero solo un tempo, la Fiorentina nelle sue cinque gare stagionali fin qui andate già in archivio avrebbe ottenuto solo due pareggi e tre sconfitte - per un totale di due punti - se si considerassero soltanto i primi tempi, mentre nelle riprese avrebbe ottenuto addirittura 11 lunghezze, figlie di tre vittorie e di due pareggi. A questo dato si aggiungo come aspetto extra i 30' disputati in Ungheria contro la Puskas Akademia, dove la squadra - ridotta prima in dieci e poi in nove - è riuscita a resistere in modo stoico.

Condizione fisica da migliorare o approccio mentale sbagliato ai match? Probabilmente la causa dell'opposto rendimento della squadra va rintracciato in entrambi questi due problemi, sui quali Raffaele Palladino sarà chiamato a lavorare durante una sosta mai così benedetta (termine utilizzato da tanti componenti del mondo viola nelle ultime ore). Anche perché, dalla quarta giornata di campionato in poi, gli esami si faranno decisamente più duri: nell'ordine infatti la Fiorentina affronterà l'Atalanta in trasferta, la Lazio al Franchi, l'Empoli al Castellani e di nuovo il Milan in casa. Gare difficili dove però i viola dovranno obbligatoriamente andarsi a riprendere tanti dei punti lasciati per strada nei primi tre turni di Serie A.