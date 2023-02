HELLAS VERONA-FIORENTINA 0-2, SEGUI IL LIVE DI FV!

55' - Cambio per la Fiorentina: entra Bonaventura ed esce l'ammonito Barak

54' - Ngonge rientra sul mancino e calcia ma il pallone prende un giro strano e finisce ampiamente fuori

53' - Si scalda Bonaventura: sarà il prossimo cambio della Fiorentina

50' - Amrabat trattiene Lasagna e si prende l'ammonizione

48' - Braaf! Mancino preciso del giocatore servito da Lasagna bloccato facilmente da Terracciano

46' - Gialloblù ripartiti alla riscossa: subito primi squilli offensivi

45' - Si riparte! Il Verona sostituisce Doig e Magnani con Braaf e Cabal

INIZIO SECONDO TEMPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

44' - Barak! Tiro pericoloso del centrocampista che prova ad approfittare della ribattuta di Montipò sul tiro appena precedente di Dodo

43' - Fiorentina che continua ad attaccare, adesso i viola comandano la sfida

41' - Doig vede il movimento di Ngonge e prova a premiarlo con un cross profondo: Terracciano esce e anticipa l'avversario

38' - Difesa del Verona non incolpevole sul gol ma bravo Cabral ad approfittarne

37' - GOOOOOOOLLL!!!!! GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!!! CABRAAAAAAAAALLLLLLLLL!!!!!!!!!!! Calcio d'angolo battuto da Mandragora sul quale si immola il brasiliano che sigla così il 2-0 viola!

35' - Costruzione dal basso del Verona che comunque è vivo e dà del filo da torcere alla Fiorentina. Bella partita

33' - Ammonito Faraoni per un internvento falloso ai danni di Gonzalez che aveva letteralmente bruciato in velocità il capitano del Verona

30' - Duda! Tiro a giro pericoloso da parte del giocatore gialloblù deviato da Terracciano in angolo

29' - Giallo per Barak dopo un fallo ai danni di Tameze

28' - Lasagna! Bella azione del Verona con Lazovic che serve in area il classe '92 il quale di testa per poco non sorprende Terracciano

25'- Primo ammonito per la Fiorentina! Igor sbaglia il tempo dell'anticipo a centrocampo e stende Ngonge a centrocampo. L'arbitro estrae il giallo per il difensore brasiliano.

24' - Affondo dell'Hellas sulla sinistra, sul tiro-cross di Lazovic Terracciano viene anticipato dalla chiusura di Quarta. Brivido per i viola ma azione vanificata dal fuorigioco segnalato dall'assistente.

23'- Prima ammonizione per il Verona! Sciocchezza di Doig, che perde palla in dribbling su Ikoné ed è costretto a trattenere il francese sulla trequarti campo. Fallo e giallo per l'esterno scozzese.

19' - Serie di falli laterali battuti dalla squadra di Italiano che prova a mantenere la palla nella metà campo avversaria

16' - Igor cerca Mandragora con un lancio in verticale ma la palla è lunga

15' - Fallo si Faraoni su Gonzalez a centrocampo, punizione per la Fiorentina

13' - Altra percussione offensiva dei viola, col solito duo Barak-Ikoné protagonista. Ritmo della sfida molto alto

11' - GOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!! BAAAARAAAAAK!!!!!!!!! Sontuosa cavalcata di Ikoné sulla fascia che scarica poi su Barak il quale controlla e calcia col mancino! Non esulta il ceco, ex del Verona. È 1-0 Fiorentina

9' - Gonzalez! Arriva il primo tiro pericoloso della Fiorentina con un mancino potente dal limite dell'area che scheggia il montante dietro la rete

8' - Fiorentina che sembra schierata con un 4-2-3-1 con Ikoné a destra e Gonzalez a sinistra

6' - Lasagna! Primo squillo da parte del Verona con un tiro potente dell'attaccante che finisce di poco al lato del primo palo

5' - Squadre lunghe e partita piacevole senza un particolare predominio finora

2' - Primi minuti di stiudio da entrambe le parti, coi viola più chiusi in difesa

0' - Si comincia!

INIZIO PRIMO TEMPO

18:28 - Squadre in campo, Fiorentina in divisa bianca da trasferta ed Hellas Verona in tenuta gialloblù

18:20 - Di seguito vi riproponiamo le formazioni ufficiali del match.

H. VERONA (3-4-3) : Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lasagna, Ngonge, Lazovic. All. Zaffaroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.

18:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la 24^ giornata di Serie A il cui fischio d'inizio è in programma alle 18:30