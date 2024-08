GUDMUNDSSON SPINGE: LA VIOLA PUNTA A CHIUDERE LA SETTIMANA PROSSIMA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La settimana prossima sarà quella decisiva per vedere finalmente Albert Gudmundsson vestire la maglia della Fiorentina. È questa l’indicazione che anche in queste ore arriva forte e chiara sul fronte dell’islandese. Un’operazione che, in apparenza, è del tutto slegata dal possibile addio di Nico Gonzalez (il club viola la porterà a termine nel corso dei prossimi giorni e solo dopo prenderà in esame la questione legata all’argentino) e che l’area tecnica viola è convinta di poter chiudere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un cifra attorno ai 25 milioni di euro, una formula decisamente più vantaggiosa rispetto a quella che il Genoa chiedeva per il suo fantasista nel corso del mercato di gennaio (cessione a titolo definitivo), quando anche le cifre in ballo erano anche ben diverse (la base di partenza era di circa 30 milioni).

L’islandese, già corteggiato pochi mesi fa dal club di Commisso, la sua scelta nel frattempo l’ha fatta. E nonostante le recenti parole di Gilardino (“Ho letto dei rumors che lo riguardano ma spero che Albert resti con noi dopo la fine del mercato estivo”) che vorrebbe in tutti i modi ripartire dal suo capocannoniere (14 le reti messe a segno dal classe ’97 nella scorsa Serie A), il giocatore ha fatto intendere al Grifone di voler provare un’altra esperienza. Che non sarà né a Napoli né all’Inter o alla Juventus, le società che nei mesi scorsi avevano preso informazioni su Gudmundsson prima che la Fiorentina tornasse a bussare forte alla porta del gruppo 777 Partners. Il 3-4-2-1 con cui Palladino ha ridisegnato la Viola è un modulo che saprebbe esaltarlo e anche per questo l’islandese sta spingendo affinché la trattativa possa chiudersi nel più breve tempo possibile.