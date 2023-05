GONZALEZ E IL VIZIETTO DEL GOL DI TESTA: GIÀ IL TERZO IN CONFERENCE

FirenzeViola.it

Nicolas Gonzalez, dopo aver mandato in paradiso la Fiorentina assieme ad Antonin Barak, si è ampiamente redento. L'argentino, autore di una stagione altalenamente, si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto contro il Basilea, siglando una doppietta che è valsa oro. Sale a cinque il numero di reti messe a segno dall'argentino nella competizione internazionale, che tra l'altro lo ha eletto miglior giocator edella settimana.

Delle marcature segnalate in precedenza, più della metà - vale a dire tre - provengono da colpi di testa, ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell'ex Stoccarda, che in maglia viola allo stesso modo ne ha trasformate sei (campionato e Coppa Italia compresi). Nonostante la statura non particolarmente imponente seppur nemmeno insignificante - Nico è alto 1,80 metri - le soluzioni per via aerea risultano un "must" del classe '98.

Non è un caso che in carriera l'attaccante sudamericano abbia trovato il gol di testa in quattordici occasioni. Un trend certamente encomiabile, specie in virtù del suo ruolo di ala e non di punta centrale. Ciò che conta, ad ogni modo, è che il nativo di Belen de Escobar sia tornato a marcare, indipendentemente dalle modalità, nel momento più importante della stagione. L'augurio è che l'entusiasmo possa generarne di nuovo.