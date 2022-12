GOLLINI, ZURKO, VENUTI E BENASSI: L'ASSE FIRENZE-SALERNO

Firenze-Salerno rischia di essere una tratta molto trafficata a gennaio. Non come meta turistica per andare a cercare temperature più miti, ma per questioni di mercato che legano la Fiorentina alla Salernitana. Con gli infortuni di Mazzocchi, Sepe e Maggiore, la società di Iervolino è arrivata a bussare alla porta della Viola per i calciatori in esubero e le situazioni sono tutte in evoluzione. Proviamo a fare un punto.

Capitolo Gollini.

L'infortunio di Sepe preoccupa e non poco la Salernitana: il portiere potrebbe stare fuori fino a tre mesi, per questo De Sanctis ha messo nel mirino Gollini, che piace così come Cragno e Radu. Il problema è la volontà del calciatore, perché i granata vorrebbero un profilo che poi farebbe un passo indietro al momento del rientro di Sepe, ed è difficile pensare che un portiere come Gollini possa andare a giocare in una squadra che non gli garantisce un ruolo da titolare. Nelle prossime settimane ci saranno altri contatti ma al momento si resta nel campo delle idee.

Venuti non è più un'opzione.

L'altro infortunio che preoccupa la Salernitana è quello occorso a Mazzocchi, ma anche qui i granata sembrano andare verso altri lidi dopo aver pensato ad un giocatore della Fiorentina, nello specifico Venuti. Sarà con tutta probabilità Zortea a giocare sulla fascia destra in attesa che torni Mazzocchi, Venuti non è più il nome cercato dai granata.

A centrocampo piacciono Zurkowski e... Benassi.

Decisamente più probabile sarà invece vedere un centrocampista attualmente alla Fiorentina con la maglia della Salernitana a partire da gennaio. Anche qui tutto nasce da un infortunio, quello di Maggiore, che impone a De Sanctis di trovare sul mercato un sostituto. Piace e non poco Zurkowski, che al momento però preferirebbe la soluzione Empoli. Ma come raccolto da Firenzeviola piace molto anche Benassi, in uscita dai viola e grande protagonista delle amichevoli di dicembre. La soluzione Benassi potrebbe diventare calda presto per la Salernitana.