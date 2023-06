GOL ARGENTINI E RICERCA DI ESPERIENZA EUROPEA PRIMA DEL GRANDE SALTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Mateo Retegui è finito in orbita Fiorentina. La società viola sta seguendo l’attaccante italo-argentino come possibile rinforzo per l’attacco. Andando più nel dettaglio, in Argentina, il classe '99, con la maglia del Tigre (sua attuale squadra) ha dimostrato di avere feeling con il gol: 62 partite, 34 reti e 3 assist dalla stagione 21/22.

Le reti segnate con la maglia del Tigre sono molte, e dunque, adesso, rimane da fare solo il grande passo: il trasferimento dal calcio sudamericano a quello europeo. Un adattamento che sta provando ad anticipare Roberto Mancini tramite la Nazionale italiana. Con la maglia azzurra Retegui, senza considerare la gara di oggi contro l’Olanda, ha segnato due gol in due presenze (Inghilterra e Malta). Anche se, come specificato poco fa dallo stesso commissario tecnico, ci sono ancora molti margini di miglioramento: “Retegui è giovane e deve crescere, deve imparare il calcio europeo e non è cosa semplice".

Senza dubbio il valore di mercato più passa il tempo e più sale: ad oggi è sui 16 milioni (dati Transfermarkt). Servirà capire se converrà affondare il colpo ed effettuare un investimento notevole con la speranza che l'adattamento al calcio europeo non presenti troppi problemi. La concorrenza (Inter e Lipsia) c’è. E nelle prossime settimane, in un senso o nell'altro, sono attese risposte.