GLI ULTIMI DUBBI DA SCIOGLIERE IN 24 ORE

Mancano meno di 24 ore alla fine del calciomercato e la Fiorentina affronta con serenità questo countdown che segna la fine di gennaio e della possibilità di sistemare le proprie rose. La giornata di oggi ha certificato discreti passi avanti nella trattativa per portare la prossima stagione Abdelhamid Sabiri a Firenze, ma poco altro per quanto riguarda la società viola.

I dirigenti gigliati non si sono presentati all'hotel Sheraton che ospita a Milano la fine del mercato, ed è possibile che facciano la stessa scelta anche domani: per chiudere Sabiri non sarà necessaria la presenza fisica, anche se i dirigenti di una Samp sempre più inguaiata sono invece stati avvistati all'hotel.

Si chiuderà dunque con Brekalo e Sirigu, oltre ovviamente all'eventuale approdo di Sabiri ma solo in ottica futura, il mercato di gennaio della Fiorentina che dal 2015 non vedeva spesi così pochi soldi: sintomo di una società che ha fiducia nei giocatori attualmente in rosa e che spera con i ritorni dagli infortuni di poter fare una seconda parte di stagione di livello.

In uscita si registra qualche riflessione per Ranieri e poco più: è molto probabile che al di là di Sabiri succeda poco altro nell'ultimo giorno di mercato. Che in passato, però, ha dimostrato più volte di poter regalare sorprese inaspettate.