GLI ATTACCANTI VIOLA E LA MEDIA GOL-PARTITA: IL CONFRONTO CON LO SCORSO ANNO È IMPIETOSO

La Fiorentina, come ampiamente noto, lamenta un problema su tutti, quello della sterilità offensiva. Dall'addio di Dusan Vlahovic a oggi, la squadra viola non ha più annoverato una punta di riferimento in grado di raggiungere la doppia cifra. Il successore naturale del serbo, Arthur Cabral, non è stato capace di superare i 7 gol neppure in due mezze stagioni (un anno totale). Per non parlare di Krzysztof Piatek che, paradossalmente, con 6 reti in 18 presenze è risultato molto più prolifico.

Il dato indicativo comunque è che, rispetto al giro di boa dello scorso anno, la Fiorentina risente di una netta insufficienza di gol da parte dei propri attaccanti in relazione agli impegni. Sì, perché se in totale il reparto offensivo ha collezionato finora 24 reti in 28 gare (media di 0,9), addirittura cinque in più risultavano nel 2021-22 (media di 1,4), quando l'Europa era ancora lontana e le gare, dunque, sette in meno. E soprattutto quando la squadra contava su un centravanti da 20 reti.

Le statistiche accendono più di un campanello d'allarme, soprattutto nell'economia di un club che è ancora in ballo su tre fronti. Già una prima risposta arriverà domenica, in occasione del ritorno dei viola all'Olimpico per sfidare la Lazio. A ruota seguiranno i quarti di Coppa Italia, mercoledì 1, al cospetto del Torino che ha stracciato la compagine di Italiano al Franchi. Dopodiché il Bologna in casa, la Juventus in trasferta e il Braga in Portogallo. Ci sarà da rimboccarsi le maniche.

STAGIONE 2022-23

Luka Jović: 7

Arthur Cabral: 5

Nicolás González: 5

Riccardo Sottil: 0

Christian Kouamé: 3

Jonathan Ikoné: 2

Riccardo Saponara: 2

Totale gol: 24

Partite: 28

Media gol/partita: 0,9

STAGIONE 2021-22

Arthur Cabral: 2

Krzysztof Piatek: 0

Nicolás González: 3

Riccardo Sottil: 3

Aleksandr Kokorin: 0

Dusan Vlahovic: 19

Riccardo Saponara: 2

Jonathan Ikoné: 0

Totale gol: 29

Partite: 21

Media gol/partita: 1,4