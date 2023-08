GIORNI DEL GIUDIZIO

FirenzeViola.it

Con il pareggio subito in rimonta contro il Lecce, la Fiorentina ha messo in evidenza limiti fisici e numerici di una rosa che dovrà essere quantomeno puntellata negli ultimi giorni di mercato. Sono tanti i nodi da sciogliere, da Amrabat fino a Martinez Quarta (sempre nel mirino del Betis, il quale però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla società gigliata), passando per Jovic fino a Kokorin. Cessioni che sbloccherebbero un centrocampista ed un difensore, ultimi due tasselli di una rosa che, come ammesso dallo stesso Italiano, è al 90%.

E oltre all'aspetto calciomercato, occhi e testa anche al campo. Giovedì la Fiorentina tornerà in campo per affrontare il Rapid Vienna per ribaltare il risultato dell'andata e poi domenica un banco di prova importante come l'Inter a San Siro. L'aspetto positivo è che il mercato sarà già concluso, o quasi (il gong finale l'1 settembre alle ore 20) e questo potrà far stare tranquillo lo stesso Italiano, che ieri ha ammesso come sia fastidioso giocare con la sessione di calciomercato ancora in corso.

Insomma, tra campo e mercato la Fiorentina è chiamata a dare delle risposte importanti in questi ultimi giorni di agosto per capire cosa vuol fare da grande. Tanto passerà dall'Europa e dagli ultimi elementi in entrata.