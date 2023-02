GIOCATORI, SPONSOR, AMICHEVOLI: SCATTA LA COLLABORAZIONE CON IL GROSSETO

Con l'arrivo di Rocco Commisso la Fiorentina ha iniziato a fare un lavoro capillare di scouting (e non solo) anche sul territorio regionale, sia per rendere più fiorentino e toscano in generale il settore giovanile sia per avere rapporti di amicizia con i club volti a creare canali preferenziali per scambi di giocatori (con giovani da mandare in D o in C ad esempio e viceversa) e amichevoli. Tra gli aspetti positivi della proprietà c'è anche la crescita delle scuole calcio affiliate, basti pensare al rapporto instaurato con l'Affrico, e con collaborazioni a vario titolo anche in territori negli anni passati feudi di altri grandi club italiani, una delle missioni da sempre di Joe Barone per rendere più viola la Toscana insomma.

La collaborazione con le società del Granducato, come detto, è preziosa anche per far fare esperienza ai propri giovani, magari in società che devono avere giocatori in quota. E, secondo quanto appreso da Firenzeviola, una collaborazione in tal senso, ancora da perfezionare e ufficializzare, sta nascendo con il Grosseto di due grandi appassionati viola Gianni Lamioni e Filippo Vetrini, rispettivamente presidente (con la sua holding detiene da novembre il 100% delle quote del club maremmano) e ds dei torelli.

Nei giorni scorsi ci sarebbe stato infatti un incontro tra i dirigenti delle due società durante il quale si è parlato di questa collaborazione da mettere nero su bianco, che si concretizzerebbe, oltre che in una corsia preferenziale del Grosseto stesso per avere giovani viola (a gennaio è già andato il baby viola Messini), anche in una possibile e importante sponsorizzazione della holding Lamioni per la Fiorentina e in un'amichevole estiva tra le due squadre allo stadio maremmano, lo Zecchini, magari da ripetere ogni anno.