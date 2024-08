GINO SALICA A RFV: "SULLO STADIO DIBATTEMMO PER ANNI, MA TROVARE UNO SPAZIO A FIRENZE È COMPLICATO"

FirenzeViola.it

L'ex presidente della Fiorentina Gino Salica è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", per parlare dei temi di casa Fiorentina.

Le manca Firenze?

"E' impossibile che Firenze non manchi. E' una città coinvolgente, in cui la passione e l'interesse quotidiano dei tifosi ti avvolgono. Arrivammo e Pietro Vierchowod chiese a Giovanni Galli dove stesse la squadra e Giovanni gli rispose "per il momento ci sei tu, Di Livio e tutti gli altri devono arrivare". Mancavano 2 settimane all'inizio della Coppa Italia e 3 all'inizio del campionato. Era una situazione drammatica perché dopo il fallimento avevamo una serie di vincoli molto stringenti. In quei cento giorno ce la facemmo soprattutto grazie all'entusiasmo dei fiorentini. Facemmo 17mila abbonati, con i tifosi che ci aiutavano".

Vede delle somiglianze tra la ricostruzione che avvenne con Montella e quella di oggi?

"Oggi seguo poco le vicende viola, ma posso dirvi che ogni periodo è irripetibile perché cambiano i contesti di riferimento; i personaggi; le situazioni. Il mondo del calcio è molto complicato per chi ci è dentro: da un lato devi gestire vere e proprie aziende, in più hai giocatori, allenatori e aspettative dei tifosi. Ai miei tempi oltre a tanto entusiasmo ci furono anche qualche contestazione nei momenti di difficoltà, perché i tifosi non accettavano che la Fiorentina in Serie C potesse perdere delle partite".

Sulla questione Stadio.

"Io vivo a Roma e le situazioni sono piuttosto simili, anche se Firenze ha il problema che il Franchi è monumento nazionale. Noi abbiamo dibattuto sullo stadio per anni, chiedendo se fosse possibile ristrutturarlo. Ci siamo trascinati nel tempo consapevoli che il Franchi era inadeguato. A Monaco Rummenigge ci fece vedere l'Allianz Arena e noi rimanemmo abbagliati. In una città come Firenze, dove gli spazi sono oggettivamente pochi, trovare una soluzione è complicato. Noi inseguimmo per anni l'opzione Mercafir e alla fine non si fece nulla. Però capisco le difficoltà per trovare un'area disponibile per un impianto moderno che i tifosi meritano".

