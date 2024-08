GIANNI VIO A RFV: "TESSMANN PRONTO PER FIRENZE. MCKENNIE FAREBBE INNAMORARE I TIFOSI. VI RACCONTO LE MIE OLIMPIADI"

Gianni Vio, preparatore delle palle inattive della Nazionale statunitense ed ex Fiorentina, ha parlato a FirenzeViola.it.

Gianni è a Parigi con la Nazionale statunitense femminile, come sta andando?

"È la prima volta che faccio parete di una spedizione olimpica e devo dire che è un'esperienza bellissima, anche perché stiamo vincendo e quando vinci tutto è sicuramente più bello".

Sabato vi giocherete l'oro contro il Brasile che ha eliminato la Spagna. Un risultato che l'ha sorpresa?

"Il Brasile è una squadra fortissima, ma bisogna dire che la Spagna in tutte le categorie sta facendo cose incredibili e sicuramente era una delle squadre più accreditate per raggiungere la finale".

Lei fa il preparatore anche nella Nazionale maschile, cosa non ha funzionato in Copa America?

"Ogni esperienza che facciamo è sempre positiva e racchiude tante cose. Essere andati fuori ai Gironi nell'ultima Copa America ha lasciato sicuramente un po' di rammarico, non a caso è stato esonerato il tecnico (Gregg Berhalter, n.d.r.). Però avevamo appena vinto la Nation League, per cui la stagione non è negativa. L'eliminazione è stata causata soprattutto dalla sconfitta contro Panama. In quella partita ci ritrovammo in dieci dopo pochi minuti e tutto divenne più difficile. Negli Stati Uniti però continua ad esserci tanto entusiasmo, soprattutto in vista dei Mondiali. Il calcio sta migliorando e crescendo. Adesso aspettiamo la nomina del nuovo C.T., da quello dipenderanno un po' di cose".

Parlando di Fiorentina, la stanno convincendo le mosse di Pradè?

"Non sto seguendo molto le mosse di mercato viola ma sicuramente Pradè ha la giusta esperienza e sa fare il suo lavoro. Palladino a Monza ha fatto cose importantissime nonostante sia uno dei tecnici più giovani. Ha dimostrato di avere tante idee e di dare alla squadra un gioco interessante. Poi ci penseranno i tofosi al Bar Marisa a dare una sveglia se le cose non funzionano".

Per il centrocampo si parla di Tanner Tessmann, la convince?

"Finora in prima squadra non è mai stato ma l'ho visto giocare. È un centrocampista con personalità importante e che vede la profondità del gioco. Si tratta di un profilo interessante che è pronto per la Serie A ed, eventualmente, per una piazza come Firenze".

Ce lo vedrebbe bene a fianco McKennie?

"Sì perché Weston è una forza della natura. Se viene a Firenze farà innamorare i tifosi. Un consiglio che posso dargli? Firenze è splendida, con una società ed una maglia che ti entra nel cuore. È un posto unico, dove anche le polemiche ti fanno innamorare. A me è rimasta nel cuore e sono di parte ma con il carattere che ha, McKennie potrebbe entrare nell'animo dei tifosi".



Prima di salutarla, le chiedo anche un giudizio su Johnny Cardoso.

"Altro giocatore molto forte. È un incontrista che sa anche fare gol ed è bravo di testa. In Serie A potrebbe fare la differenza.

Immagini e video gentilmente concesse da Gianni Vio da Parigi: