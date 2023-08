GEOMETRIE, PRECISIONE E FACILITÀ DI GIOCO: ARTHUR SI PRENDE SUBITO LA SCENA

FirenzeViola.it

La grande vittoria di ieri della Fiorentina sul Genoa ha dato una serie di indicazioni a Vincenzo Italiano in vista delle prossime sfide di Conference e di campionato. In particolare delle risposte più che positive sono arrivate da Arthur Melo, uno dei migliori in campo, il quale è stato lanciato subito titolare dal mister che tanto lo ha voluto questa estate. Prestazione autorevole sottolineata anche dai numeri in fase di possesso che ha fatto registrare il brasiliano (91% di precisione nei passaggi) e dai movimenti senza palla (qui la sua heat map delle zone occupate in campo).

Da sottolineare inoltre come più volte l'ex Barcellona abbia richiamato su di sé l'attenzione per farsi servire, sinonimo di come sia già entrato in pieno nei meccanismi di Italiano e di come sia in sintonia con i compagni. D'altro canto lo stesso Bonaventura (anche lui autore di una grande prestazione) aveva accolto con gioia l'arrivo di Arthur in Viola, sottolineando come giocare con lui fosse una cosa bella.

Insomma, la Fiorentina ha ritrovato il suo metronomo, anche se ci sarà da tenere in considerazione l'aspetto fisico, tallone d'Achille del talento brasiliano. Le premesse sul piano del gioco sono, in ogni caso, più che buone, soprattutto considerando la facilità con la quale ha dato l'impressione di giocare una partita apparentemente tutt'altro che scontata.