GENNAIO CALLING. LA FIORENTINA DI COMMISSO SEMPRE PROTAGONISTA

La sensazione che si respira da più parti è che la Fiorentina sarà una delle protagoniste del prossimo mercato di gennaio. Un mercato che in generale non sarà scoppiettante come ogni sessione di riparazione che si rispetti, ma sicuramente più movimentato rispetto a un anno fa, quando i club di Serie A vissero in uno stato di immobilismo, tant'è che il club a spendere di più alla fine fu proprio quello viola che con il riscatto di Barak e gli acquisti di Brekalo e Sabiri comunque sborsò qualche milione di euro, rarità in un mercato avaro di emozioni e spese.

Stavolta sarà diverso, perché ci sono anche altri club pronti a muoversi velocemente per chiudere il prima possibile qualche colpo che possa dare la spinta in zona Europa, ma la Fiorentina sta scaldando i motori. Terzino destro ed esterno: sono queste le priorità della ricerca, con il primo ruolo che sarà probabilmente un colpo in entrata da chiudere nei primi giorni di gennaio. Perché la sensazione è che la società abbia già in mano il nome buono tra i vari Mazzocchi, Faraoni e Zanoli.

Dal 2020 ad oggi, cioè da quando è arrivato Commisso, la Fiorentina è sempre stata tra le regine del mercato di gennaio. Il primo mercato portò in dote Cutrone, Duncan, Igor, Kouame, Agudelo e Amrabat: sul rendimento ci può essere grande discussione, sull'investimento profuso dalla proprietà molta meno. Il 2021 fu il gennaio dell'addio di Vlahovic e l'arrivo di Ikoné, Piatek e Cabral, il 2022 invece come detto portò molto poco ma comunque più rispetto a tutti i club di Serie A. La curiosità è vedere se anche il 2023 sarà un anno da segnare con il pennarello. Questi gli acquisti di gennaio da quando è arrivato Commisso.

2020

Cutrone (a, Wolverhampton), Maxi Olivera (d, Club Olimpia), Duncan (c, Sassuolo), Igor (d, SPAL), Kouamé (a, Genoa), Agudelo (c, Genoa), Amrabat

2021

Ikone (Att, Lille, D), Piatek (Att, Hertha Berlino, P), Cabral (Att, Basilea, D)

2022

Sirigu (p, Napoli), Brekalo (a, Wolfsburg), Sabiri, Barak (riscattato)