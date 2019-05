FUTURO VIOLA, NON AVREBBE SENSO UN MILAN 2.0

Un silenzio assordante, uno stand by difficile da gestire anche solo fino a venerdì quando è annunciato il CdA che dovrà chiarire le intenzioni di Diego Della Valle. Cominciato il fuggi fuggi dei giocatori, Norgaard il primo ad essere ufficialmente ceduto, c'è attesa per capire, oltre alla proprietà (ci sarà la tanto attesa cessione al magnate italo-americano Commisso?) chi dovrà gestire il mercato e con quale allenatore. I primi spifferi sono su un Milan 2.0 formato da Gattuso e Mirabelli, quasi una rimpatriata calabrese con l'eventuale neo patron.

Chapeau per l'uomo Rino Gattuso che in queste ore si è dimesso ed ha rinunciato a tanti soldi per non vedere sciupato il suo rapporto d'amore con il Milan, dove ha dovuto pensare a troppe cose (anche a fare il maestro d'asilo con alcuni giocatori come Kessie e Bakayoko) perdendo poi le energie dell'allenatore e la solita grinta nei momenti topici, con un gioco fin troppo difensivo. Ma se Gattuso obiettivamente può comunque ritenersi un buon allenatore, con i giocatori giusti, l'idea di Massimiliano Mirabelli è un po' bizzarra forse.

Al Milan ha speso tanto per raccogliere poco in termini di risultati, basti pensare ai 40 milioni per André Silva, 42 per Bonucci (con top ingaggio e tutti i problemi della fascia di capitano) 25 per Kalinic e 28 per Kessie tanto per fare alcuni esempi. Né ha saputo trattare con alcuni procuratori importanti come Raiola, dovendo poi cedere ad un ingaggio faraonico per il giovanissimo portiere e addirittura per il fratello. In pochi mesi il Milan sperperò oltre duecento milioni rischiando di far sparire il Milan dall'Europa League (riacciuffata solo grazie al Tas e al cambio di proprietà). Insomma non il massimo dell'efficienza qualità-prezzo, quella che si sta cercando per la nuova Fiorentina, e se dunque cambio tecnico deve esserci, la speranza è che arrivi una dirigenza di prim'ordine visto che- Della Valle, Commisso o chi per loro -il club non può più permettersi errori.