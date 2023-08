FRED, VAN DE BEEK E MAGUIRE: LA MANCHESTER ROSSA INCASSA(?) E STUDIA LA SITUAZIONE AMRABAT

FirenzeViola.it

Anche alle porte di Ferragosto, il calciomercato non dà cenni di rallentamento, tantomeno in casa Fiorentina. La società viola ha piazzato ben quattro colpi da inizio agosto, ma continua a lavorare anche sul fronte cessioni. A tal proposito, oggi Sky Sport UK aggiornava la situazione attorno a Sofyan Amrabat.

Il marocchino è da tempo un obiettivo del Manchester United, che secondo l’emittente britannica starebbe aspettando di ultimare qualche altra uscita prima di tornare con forza sull’ex Verona. Ieri i Red Devils hanno piazzato Fred al Fenerbahce, potrebbero sistemare Donny Van de Beek ed è fortemente in bilico anche Harry Maguire. A rincarare la dose sulla posizione del centrale inglese, è stato Erik Ten Hag, tecnico dello United che in conferenza stampa prima della gara col Wolverhampton ha gettato altra benzina sul fuoco: "Se non è abbastanza sicuro di sé per lottare per un posto nella squadra, dovrà andarsene".

Al secondo difensore più caro nella storia del calcio (primato sfuggitogli giorni fa per mano di Gvardiol, acquistato dal City per 90 milioni) si è interessato infatti il West Ham, che ha offerto circa 30 milioni di sterline, e in caso di riuscita dell’operazione frutterebbe alla Manchester rossa ulteriore disponibilità per fiondarsi su Amrabat. Allo stesso tempo però, riportava oggi Sky, lo United non intende fare un esborso eccessivo per il marocchino, nonostante la sua volontà rimanga quella di vestire la maglia dei Red Devils.

Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con la Fiorentina che osserva la vicenda cessioni dello United da spettatrice interessata, nell’attesa di capire quando arriverà (se arriverà) il tanto vociferato rilancio per il centrocampista.