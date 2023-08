FRASI DI CIRCOSTANZA O VERITÀ: IL NODO AMRABAT SI RIACCENDE

FirenzeViola.it

La domanda è sorta già nella tarda serata di ieri subito spontanea: trattasi di banale risposta di circostanza oppure un fondamento di verità c’è? Il riferimento va alla risposta - rilanciata dall’Ansa - che Sofyan Amrabat ha dato a un giovane tifoso della Fiorentina che al termine della partita contro il Grosseto (dove il marocchino ha giocato tutto il secondo tempo) aveva chiesto all’ex Verona qualcosa sul suo futuro. Domanda classica, secca: resti o vai via? “Se vado via non lo so, forse potrei rimanere” è stata la replica del centrocampista se pur con alcune specifiche da fare (non si trattava infatti di un’intervista ma di un contesto assolutamente informale e - da quanto filtra dal club viola - il vigolettato non sarebbe stato questo bensì "Forse sì, forse no").

La valutazione da fare è dunque quale può essere a posteriori il reale valore della sua risposta. Se pronunciata, cioè, in un momento colloquiale e peraltro a un interlocutore per certi aspetti “particolare” (come si può pensare di rispondere a un bambino “me ne vado perché mi offrono tanti soldi”, effettivamente?) oppure questa contenga davvero un risvolto che potrebbe portare realmente alla permanenza del mediano alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Al momento, è bene chiarito, non sembra essere questa l’ipotesi che va per la maggiore.

Anche perché la prospettiva che Amrabat possa essere ceduto è un aspetto che farebbe felici tutte le parti in causa: la Fiorentina (che punta a incamerare almeno 25 milioni da investire su un nuovo play), il giocatore stesso (che da quasi un anno ormai ha deciso di cambiare aria) e - ovviamente - le società che in queste ore hanno preso informazioni sul classe ’96. Dal Manchester United del mentore di “Sofy” Ten Hag (già tecnico del marocchino all’Utrecht) passando per il West Ham fino ad approdare in Arabia, dove nelle ultime ore è tornato a bussare alla porta dei viola anche l’Al-Ahli. Il tempo stringe e, a poco già di due settimane dallo start ufficiale della stagione, sarà presto tempo di prendere una decisione definitiva.