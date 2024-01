FRA DELUSIONE E SFIDUCIA, TRE BUONI MOTIVI PER NON ABBATTERSI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lo sconforto post eliminazione misto alla fiducia decrescente verso un futuro roseo coinvolgono una quota ormai abbondante di tifosi fiorentini. I quali, oltretutto, sono consapevoli della precarietà dell'attuale posizionamento in classifica: la decima - e cioè il Torino - dista soli sei punti. Bastano, insomma, due partite per capitolare a metà graduatoria. Ma niente drammi, in primis perché la stagione è oggettivamente ancora molto lunga e poi in ragione dei tre buoni motivi che ci apprestiamo a esporre.

Innanzitutto il ritorno imminente del calciatore chiave della rosa, vale a dire Nicolas Gonzalez (a causa della cui assenza è montata la bufera sui rigoristi), oltre a quello di Riccardo Sottil che anche solo in termini quantitativi non che risultare una notizia positiva. Senza dimenticare Dodo, per il quale servirà un po' più di tempo. In secundis la sessione invernale di trattative che chiuderà i battenti il 31 di gennaio, conferendo dunque altri dodici giorni di tempo alla Fiorentina per rinforzasi.

Altro fattore da non sottovalutare sarà quello del numero più accessibile di impegni da onorare. Archiviata la Supercoppa, infatti, resterà sino a inizio marzo unicamente il campionato, in attesa degli ottavi di Conference League la cui gara d'andata è in programma il 7 del suddetto mese (il ritorno avrà luogo il 14). Mentre le semifinali di Coppa Italia si terranno il 3 e il 24 di aprile. Smaltita la legittima rabbia per la grande occasione vanificata a Riyad, la speranza non morirà il 19 di gennaio.