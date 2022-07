FOTO-VIDEO FV, GOLLINI ALLE VISITE: "FELICE DI TORNARE A FIRENZE"

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, POSSIBILE RITORNO ALLO SPEZIA PER MELISSANO Stefano Melissano potrebbe lasciare il team mercato della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il collaboratore di Italiano sta parlando con lo Spezia per un eventuale ritorno al club ligure dal quale è stato prelevato prima di approdare alla... Stefano Melissano potrebbe lasciare il team mercato della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il collaboratore di Italiano sta parlando con lo Spezia per un eventuale ritorno al club ligure dal quale è stato prelevato prima di approdare alla... NOTIZIE DI FV MELISSANO, SARÀ IL NUOVO D. SPORTIVO DELLO SPEZIA Un nuovo innesto nella dirigenza per lo Spezia. Secondo quanto riportato da TMW, e come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), club ha infatti scelto Stefano Melissano come nuovo direttore sportivo. Melissano aveva già lavorato a La Spezia come braccio... Un nuovo innesto nella dirigenza per lo Spezia. Secondo quanto riportato da TMW, e come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), club ha infatti scelto Stefano Melissano come nuovo direttore sportivo. Melissano aveva già lavorato a La Spezia come braccio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi