FOTO-VIDEO FV, CENA DI SQUADRA PER LA FIORENTINA: SIPARIETTI, SELFIE E TANTO ENTUSIASMO

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Righi

Mister Vincenzo Italiano dopo il successo col Monza era stato chiaro: "Il 27 si va a cena, paga l'allenatore perché quest'anno ancora non è successo. La pagherò molto volentieri". Promessa mantenuta, la Fiorentina stasera si è ritrovata in un noto locale alle porte del Piazzale Michelangelo per celebrare assieme il momento positivo oltreché, naturalmente, il periodo di festività natalizie.

Grande entusiasmo. Da segnalare anche il siparietto tra Kayode e un tifoso, con quest'ultimo che si è rivolto al difensore chiedendogli scherzosamente se fosse pronto a pagare il conto della serata e riscuotendo la risata sonora del classe 2004 assieme alla contro-battuta di un divertito Kouame: "Neanche io stasera pago...".Per Sottil, Milenkovic e Ikone invece foto con un giovane sostenitore viola entusiasta.

Queste le immagini raccolte sul posto da FirenzeViola.it poco prima dell'evento: