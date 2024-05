FOTO FV, IL RIENTRO A PERETOLA. SGUARDI BASSI, POCHI TIFOSI E QUALCHE TIMIDO APPLAUSO

Fonte: Foto dai nostri inviati S. Fontanelli e A. Giannattasio

È rientrata pochi minuti fa, intono alle 13.40, la Fiorentina. Nessuna dichiarazione, nessuno sguardo, solo due pullman usciti spediti dall'aeroporto di Peretola. I giornalisti presenti hanno solo potuto intravedere qualche faccia: pochi sorrisi ovviamente, testa bassa e cuffie nelle orecchie per Nico Gonzalez e compagni. In casa Fiorentina l'umore rispecchia il tempo uggioso che si è ritrovata la squadra di Italiano al rientro da Atene. Dopo il sole della Grecia, nuvoloni che non lasciano ben sperare su squadra e ambiente viola.

Ad accogliere la squadra anche una decina di tifosi: il loro umore rispecchia quello dei protagonisti sul pullman, anche se al passaggio dei due pullman qualche sparuto applauso è partito. Anche il giorno dopo, il dolore è forte, soprattutto a pensare a cosa sarebbe potuta essere Firenze oggi. E invece il rientro in città è uno dei più tristi degli ultimi anni. L'ha anticipato addirittura Commisso, arrivato a Peretola un'ora prima rispetto a Italiano e i suoi.

Nessuna dichiarazione, nessuna foto per lui: è uno dei giorni più difficili della sua gestione: è il momento della tristezza per tutti, da Peretola al Viola Park, si è sparsa la sensazione che la finale di Atene - il gol di El Kaabi al 116' - tutto il vissuto delle ultime sedici ore abbiano già generato un fantasma più grosso rispetto a quelli di Praga. Intanto il day-after scivola via così, tra indifferenza, occhiali neri, cuffie in testa e sguardi bassi.