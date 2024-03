FOTO E VIDEO FV, CAMERA ARDENTE BARONE: ANCHE ITALIANO E NARDELLA AL VIOLA PARK

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park: A.Giannattasio, L.Magistrato, G.Galassi, N.Santi, G.Falciai. In redazione: N.Righi e S.Fontanelli

È iniziata la camera ardente di Joe Barone, che andrà avanti fino a stasera alle 21:00. Come si può vedere dalle immagini e i video raccolti, ci sono già i primi tifosi hanno fatto visita al Viola Park per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto al direttore generale viola, che oggi avrebbe compiuto 58 anni.

13:47 - È da poco arrivato alla camera ardente di Joe Barone anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, rientrato in anticipo da Bruxelles dove si trovava per impegni istituzionali.

13:44 - Arriva anche Vincenzo Italiano: dopo il saluto privato avvenuto ieri sera, il tecnico della Fiorentina è tornato al Viola Park, insieme alla moglie e al figlio Christian, per omaggiare il suo dirigente.

13:18 - Sono arrivate da pochi minuti anche le candidate a Sindaco di Firenze del PD Sara Funaro e Cecilia Del Re.

13:10 - Dopo la visita in forma privata da parte di tutta la squadra, è arrivato alla camera ardente di Joe Barone anche Arthur Melo. Il calciatore, assieme al padre, aveva già espresso la sua commozione sui propri canali social nella giornata di ieri e oggi è voluto essere presente, nonostante fosse nel Regno Unito per motivi di sponsor, per porgere un ultimo saluto al direttore generale scomparso.

13:03 - A porgere un ultimo saluto a Joe Barone è arrivato al Viola Park anche il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

12:51 - Stanno Arrivando al Viola Park anche i rappresentanti di alcune società italiane. Al momento sono giunti Emiliano Moretti e Alberto Barile per il Torino e il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato. Mentre per quanto riguarda l'Udinese presente Stefano Campoccia. Presenti inoltre l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, insieme al presidente dei campani, Danilo Iervolino. Per quanto riguarda la delegazione dell'Atalanta invece è arrivato a Bagno a Ripoli Umberto Marino

12:46 - Come riportato dai nostri inviati anche l'ex capitano della Fiorentina, in viola dal 2005 al 2016, Manuel Pasqual è passato dal Viola Park per rendere omaggio al feretro di Joe Barone.

12:35 - Oltre alle tante persone che sono passate dal Viola Park a dare l'ultimo saluto a Joe Barone, anche numerose società di Serie A e non solo hanno voluto rendere omaggio al dirigente viola. Sono state infatti consegnate le corone di fiori di diversi club tra cui: Juventus, Roma, Sassuolo Verona, Salernitana, Sampdoria e Empoli. Da sottolineare come il patron degli azzurri Fabrizio Corsi abbia voluto lasciare anche un omaggio floreale personale. Oltre alle tante società italiane, un messaggio di cordoglio è stato mandato anche da tutte le squadre che hanno affrontato la Fiorentina nella scorsa edizione della Conference League.

12:20 - Alla camera ardente di Joe Barone al Viola Park è giunto anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha voluto rendere omaggio al dirigente della Fiorentina.

12:16 - Presenti per rendere omaggio al feretro di Joe Barone anche gli ex giocatori viola Marco Benassi e Lorenzo Venuti. Oltre a loro è arrivato anche l'agente Alessandro Lucci.

12:00 - Come riportato dai nostri inviati è arrivato al Viola Park anche Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina si è recato immediatamente nel padiglione eventi del centro sportivo.

11:36 - Nel giorno della camera ardente di Joe Barone, che ricordiamo resterà aperta fino alle 21:00, oltre 2000 persone sono passate dal Viola Park per dare un ultimo saluto al Direttore Generale della Fiorentina.

11:28 - A rendere omaggio al feretro è arrivato anche Ciccio Graziani, storico attaccante che giocò nella Fiorentina tra il 1981 e il 1983, e Alessandro Moggi, agente molto amico di Barone.

11:20 - Secondo quanto riferito dai nostri inviati, il settore giovanile della Fiorentina si recherà alla camera ardente di Joe Barone intorno alle ore 13:30.

11:00 - Alla camera ardente per Joe Barone sono arrivati anche il tecnico della Roma Daniele De Rossi e il dirigente giallorosso Maurizio Lombardo.

10:47 - Secondo quanto riferito dai nostri inviati, la squadra si è recata a rendere omaggio alla bara di Joe Barone in forma privata attorno alle ore 08:30 di questa mattina. È possibile però che possa tornare nel pomeriggio. C'erano anche i nazionali Milenkovic e Kayode, che hanno chiesto e ottenuto un permesso rispettivamente dallo staff della nazionale serba e da quello dell'Italia U21.

10:40 - Sono arrivati al Viola Park anche due noti tifosi della Fiorentina come Carlo Conti e Marco Masini, entrambi a colloquio con Commisso.

10:25 - Rocco Commisso, visibilmente turbato, e la moglie Chaterine hanno raccolto l'abbraccio di alcuni tifosi presenti, i quali hanno cercato di mostrare il proprio sostegno al Patron viola in questo momento per lui molto difficile.

10:10 - È arrivato al Viola Park anche Emiliano Bigica, attualmente allenatore della Primavera del Sassuolo ma in passato tecnico della Primavera della Fiorentina, tra il 2017 e il 2020.

09:55 - Sui tanti monitor del Viola Park si ricorda Joe Barone. Queste le foto realizzate dai nostri inviati del Bar del centro sportivo e del media center.

09:30 - Presenti la moglie Camilla e i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, un addolorato Rocco Commisso e la moglie Catherine, il ds Pradè, il dt Burdisso e tutti i membri dello staff viola, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e l'architetto Marco Casamonti. Di fianco alla bara sono state esposte anche diverse sciarpe e il vessillo della Fiorentina.