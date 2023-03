Una vittoria inferiore alle aspettative, un successo che tiene comunque aperta la gara di ritorno nella quale aspettarsi un po' di tutto. La gara di Conference va in archivio con nuove speranze (di passare il turno al cospetto di avversari comunque alla portata) e antiche perplessità, le stesse manifestate nel corso di due finestre di mercato nelle quali era andata avanti l'invocazione di un rinforzo offensivo. Così lo stretto 1-0 di giovedì sera consegna sì al tecnico almeno un paio di alternative in più, chiamate Castrovilli e magari Sottil, ma anche l'ennesima conferma di una cattiveria sotto porta non ancora del tutto maturata.

Le indicazioni positive fornite da Cabral nelle ultime sfide si sono interrotte di fronte alla rinnovata sterilità di Jovic, e già domenica a Cremona c'è da credere in un'alternanza offensiva per molti da chiudere definitivamente (a favore del brasiliano). Di certo Italiano dovrà anche gestire forze e risorse da qui alla sosta del campionato, provando a rilanciare chi è finito nell'ombra come quel Kouamè rivisto in campo nel finale di gara contro il Sivasspor o sciogliendo qualche dubbio che legittimamente prospera intorno alle condizioni di Brekalo.

Forze fresche da sfruttare al massimo da qui alla fase decisiva della stagione, quando anche la Coppa Italia e la doppia sfida alla Cremonese tornerà a essere d'attualità. Da aggiungere a un'ossatura di squadra che già oggi sembra aver fornito i suoi verdetti, o almeno messo sul piatto diverse garanzie. Anche e soprattutto nell'ottima di scelte di formazione che chiameranno Italiano a sbagliare il meno possibile nel prossimo tour de force all'orizzonte.