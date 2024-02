FORMAZIONI UFFICIALI, TORNA ARTHUR DAL 1'. DAVANTI BELOTTI. OUT BELTRAN

FirenzeViola.it

Bologna-Fiorentina atto terzo. Dopo le sfide al Franchi di Campionato e Coppa Italia, le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte al Dall'Ara nel recupero della 21^ giornata di Serie A. Gli emiliani non perdono in casa dal 21 agosto scorso e una vittoria li proietterebbe al quarto posto assieme all'Atalanta. I viola, invece, vorranno dare continuità alla bella vittoria per 5-1 ottenuta contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato. Queste le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disp.: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Moro, El Azzouzi, Urbanski, Fabbian, Karlsson, Odgaard, Ndoye. All.: Thiago Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Comuzzo, Parisi, Lopez, Duncan, Infantino, Barak, Sottil, Beltran, Nzola. All.: Vincenzo Italiano