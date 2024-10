FORMAZIONI UFFICIALI, PALLADINO PUNTA SU BELTRAN TREQUARTISTA. C'È BIRAGHI CON MORENO

FirenzeViola.it

Alle 21:00, la Fiorentina aprirà la prima giornata della fase a gironi della Conference League. Al Franchi, la formazione di Palladino affronterà i New Saints, squadra gallese. I gigliati, dopo il passo falso di Empoli, cercheranno di ripartire proprio da quell'Europa che è rimasta tanto amara dopo le due delusioni in finale.

Palladino stravolge la squadra partendo dal portiere, con Terracciano titolare tra i pali. Ci sono anche nuove certezze, come la difesa a quattro riproposta anche in Coppa, nonostante la situazione d'emergenza, con l'esordio ufficiale di Moreno, che sarà affiancato da Biraghi come coppia di centrali. Sulle fasce, invece, spazio a Kayode e Parisi, che prendono il posto di Dodò e Gosens.

FIORENTINA: (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi; Mandragora, Adlì; Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé. ALL. Palladino.

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Clark, Smith, Williams; Bradley, Wilson, Hoiden. ALL. Harrison.