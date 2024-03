FORMAZIONI UFFICIALI, DIFESA CONFERMATA. DAVANTI NZOLA AL POSTO DI BELOTTI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per riprendere il cammino europeo della Fiorentina, con i viola che mettono nel mirino la Finale di Atene per vendicare la sconfitta di Praga. Per la prima fermata i ragazzi di Vincenzo Italiano ripartono da Budapest, sede scelta dalla Uefa per affrontare il Maccabi Haifa alle ore 21:00. I viola cercano riscatto in Conference League dopo un inizio 2024 difficile, ma davanti troveranno una squadra in salute che non perde da otto gare consecutive. Anche per questo il tecnico ha deciso di non adottare un turnover massiccio. Queste le formazioni ufficiali della sfida alla Boszik Arena:

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Simic, Seck, Gershon; Kandil, Mohamed, Cafumana, Cornud; Kinda, Khalaili; Pierrot. A disp.: Naor, Fucs, Ben Shimol, Goldberg, Rafaelov, Podgoreanu, Feingold, Lesovoy, Nitzan, Dahan. All.: Messay Dego.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Dodò, Comuzzo, Parisi, M.Lopez, Infantino, Bonaventura, Sottil, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.