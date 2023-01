FORM. UFFICIALI, TORNANO TERRACCIANO E MILENKOVIC. CONFERMATO AMRABAT IN MEZZO

Alle ore 20.45 andrà in scena il posticipo di Serie A, Roma-Fiorentina. Per la squadra Viola sarà una partita fondamentale in chiave Europa, visto che i giallorossi occupano al momento l'ultima posizione utile per giocare una competizione europea. Queste le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano e Josè Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: Gollini, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Krastev, Kayode, Amatucci, Barak, Bianco, Castrovilli, Distefano, Gonzalez.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Bove; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Solbakken, Camara, Spinazzola, Keramitis, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.