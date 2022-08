FORM. UFFICIALI, PANCHINA PER MILENKOVIC E BIRAGHI. IN ATTACCO C’É SAPONARA

INDISCREZIONI DI FV KOKORIN, TRATTATIVA CALDA CON ARIS LIMASSOL: IL PUNTO Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... NOTIZIE DI FV IND.FV, E.PIEROZZI RESTA AL PALERMO: NESSUN ADDIO Nonostante i tanti rumors degli ultimi giorni sul conto di Edoardo Pierozzi - per il quale si era ipotizzato un addio anticipato al Palermo dopo appena un mese di esperienza in rosanero - non sembra esserci alcun divorzio imminente nel corso delle ultime 24 ore di... Nonostante i tanti rumors degli ultimi giorni sul conto di Edoardo Pierozzi - per il quale si era ipotizzato un addio anticipato al Palermo dopo appena un mese di esperienza in rosanero - non sembra esserci alcun divorzio imminente nel corso delle ultime 24 ore di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi