FORM. UFFICIALI, OUT ARTHUR. IKONÉ E KOUAME SUGLI ESTERNI

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20:45 scendono in campo Fiorentina e Milan. Sarà la prima dei viola dalla drammatica perdita di Joe Barone, ma anche l'occasione per mangiare punti al Napoli e accorciare sull'Atalanta, in attesa dell'andata di Coppa Italia di mercoledì. Queste le formazioni ufficiali del match del Franchi:

Fiorentina (4-2-3-1):Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nico Gonzalez, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Adli, Pulisic, Jovic, Okafor, Terracciano, Gabbia, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.