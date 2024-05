FORM. UFFICIALI, IN PORTA TERRACCIANO. IN MEDIANA ARTHUR E MANDRAGORA. DAVANTI NZOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20:45 la Fiorentina affronterà, in un match valido per la 36° giornata di campionato, il Monza di Raffaele Palladino. Viola che hanno bisogno di una vittoria per superare il Napoli all'ottavo posto in classifica. Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All.: Vincenzo Italiano

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Mota, Colpani, Zerbin; Djuric. All.: Raffaele Palladino