FORM.UFFICIALI, GLI UNDICI DI ATENE: TUTTO CONFERMATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Fiorentina e Olympiacos in programma all'OPAP Arena di Atene per la finale di Conference League. Queste le scelte dei due allenatori, pienamente confermate le indicazioni della vigilia con i viola che lasciano in panchina Beltran e si affidano a Bonaventura dietro a Belotti con Kouamé e Nico Gonzalez sulle fasce:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Lopez, Beltran, Ikoné, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi, Barak

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis, Rodinei, Carmo, Restos, Ortega; Mezze, Iborra; Podence, Chichinho, Fortounis; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione: Paschalakis, Papadoudis, André Horta, El-Arabi, Alexandrropoulos, Quini, Masouras, Joao Carvalho, Jovetic, Richards, Apostopoulos, Ntoi.