FORM. UFFICIALI, ECCO IL GALLO! NICO DAL 1' CON BELTRAN E IKONÉ

Si apre con il match dell'Artemio Franchi questa domenica di Serie A. Protagoniste Fiorentina e Frosinone, entrambe reduci da una sconfitta e vogliose di ritornare a fare punti importanti per i rispettivi obiettivi. Italiano lancia il Gallo Belotti dal 1' e tiene in panchina Bonaventura, Nzola e Sottil mettendo il trio Nico, Beltran e Ikoné dietro la punta. A centrocampo panchina per Maxime Lopez: giocano Duncan e Mandragora.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Bonaventura, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Nzola, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Barak.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Romagnoli, Baez, Caso, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Ibrahimovic, Cheddira.