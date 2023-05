FORM. UFFICIALI, DAVANTI JOVIC. TERZIC A SINISTRA, NEL NAPOLI C'È GOLLINI IN PORTA

INDISCREZIONI DI FV LAURANTINO, NON SOLO LA VIOLA, SUL 2004 C'È CORVINO Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... NOTIZIE DI FV VIOLAZZURRO: DAI COLORI ALLA FEDE DEI CAMPIONI D'ITALIA Una squadra che non aspetterà altro che il fischio finale assieme a una città intera, in trepida attesa di celebrare i propri beniamini tra le mura amiche, contro una compagine che proverà a rendere un pizzico più amara l’atmosfera festosa... Una squadra che non aspetterà altro che il fischio finale assieme a una città intera, in trepida attesa di celebrare i propri beniamini tra le mura amiche, contro una compagine che proverà a rendere un pizzico più amara l’atmosfera festosa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi