FOCUS FV, CALCOLI E CLASSIF. AVULSE: TUTTE LE COMBINAZIONI

Era dal 2005, la prima stagione dei Della Valle in serie A, che la Fiorentina non si trovava all'ultima giornata con la salvezza ancora da conquistare. Anche allora fu una questione di classifica avulsa, e pure oggi, 14 anni dopo, ci troviamo a fare complicati calcoli che entreranno in gioco - è bene ribadirlo - sono in caso di (clamorosa) sconfitta viola al Franchi col Genoa di Prandelli.

Ma vediamo tutte le combinazioni per domenica prossima

1. FIORENTINA BATTE GENOA

Viola salvi indipendentemente dagli altri risultati.

2. FIORENTINA PAREGGIA COL GENOA

Viola salvi indipendentemente dagli altri risultati.

3. FIORENTINA PERDE COL GENOA

3A. L'EMPOLI NON VINCE A S.SIRO CON L'INTER: viola salvi.



3B. L'EMPOLI VINCE A S.SIRO CON L'INTER.

Ecco il caso più complicato. Perché i viola sarebbero terz'ultimi a quota 40 punti, raggiunti dal Genoa e in compagnia di Bologna (se perderà domani con la Lazio e l'ultima col Napoli) e/o Udinese (se perderà a Cagliari). I friulani, in ogni caso, hanno già festeggiato ieri la salvezza: con qualsiasi combinazione di classifica avulsa, l'Udinese non retrocede.

Vediamo quindi tutti i casi di arrivo a 40 punti:

3B1 - ARRIVO A PARI PUNTI SOLO COL GENOA. Viola retrocessi. Se Bologna e Udinese faranno entrambe almeno un punto, la Fiorentina si troverebbe a pari col Genoa e retrocederebbe a causa dello scontro diretto (0-0 a Marassi, sconfitta al Franchi).

3B2 - ARRIVO A PARI PUNTI CON UDINESE E GENOA. Se il Bologna farà almeno un punto e l'Udinese no, a quota 40 punti ci sarebbe il terzetto Fiorentina, Udinese, Genoa. A quel punto sarebbe decisiva la classifica avulsa

Fiorentina-Udinese 1-0 e 1-1

Fiorentina-Genoa 0-0 e vittoria Genoa

Udinese-Genoa 2-0 e 2-2

CLASSIFICA: Udinese 5 punti (gol 5-4), Genoa 5 punti (gol attualmente 2-4), Fiorentina 5 punti (gol attualmente 2-1).

Ai viola dunque basterebbe restare avanti al Genoa per differenza reti, e quindi perdere con un gol di scarto sarebbe sufficiente per la salvezza (il Genoa andrebbe a -1 e i viola a 0). In caso di sconfitta con più di un gol di scarto, invece, sarebbero i rossoblù a salvarsi per miglior differenza reti nella classifica avulsa.

3B3 - ARRIVO A PARI PUNTI CON BOLOGNA E GENOA. Se il Bologna perderà entrambe le sfide e l'Udinese non perderà a Cagliari, a quota 40 ci sarebbe il terzetto Fiorentina, Bologna, Genoa. E sarebbe decisiva la classifica avulsa:

Fiorentina-Bologna 0-0 e 0-0

Fiorentina-Genoa 0-0 e vittoria Genoa

Bologna-Genoa 1-1 e 0-1

CLASSIFICA: Genoa 8 punti, Bologna 3 punti (gol 1-2), Fiorentina 3 punti (gol attualmente 0-0).

I viola retrocederebbero in caso di sconfitta per 1-0 (perché a parità differenza reti avrebbero meno gol fatti) o con due gol di scarto (per differenza reti). In caso di sconfitta per 2-3, 3-4... si salverebbero perché a parità differenza reti avrebbero più gol fatti. In caso di 1-2 si guarderebbe la differenza reti generale: viola (+1) salvi sul Bologna (diff.reti negativa).

3B4 - ARRIVO A PARI PUNTI CON BOLOGNA, UDINESE E GENOA. Se Bologna e Udinese dovessero perdere tutte le rispettive partite, a quota 40 ci sarebbero quattro squadre: Fiorentina, Udinese, Bologna, Genoa. E ovviamente si guarderebbe la classifica avulsa:

Fiorentina-Bologna 0-0 e 0-0

Fiorentina-Genoa 0-0 e vittoria Genoa

Fiorentina-Udinese 1-0 e 1-1

Bologna-Genoa 1-1 e 0-1

Udinese-Genoa 2-0 e 2-2

Bologna-Udinese 2-1 e 1-2

CLASSIFICA: Genoa 9, Udinese 8, Fiorentina 7, Bologna 6.

In caso di arrivo a quattro i viola sarebbero dunque salvi per classifica avulsa, indipendentemente dal proprio risultato.